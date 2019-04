Softdrinks fallen in Schmiechen auf die Kreisstraße

Junge Talente aus Friedberg qualifizieren sich für die Teilnahme am Bundesentscheid.

In Ried gibt es künftig individuelle Geschenke für Babys. Die Schuhe und Söckchen werden von Seniorinnen aus der Gemeinde gestrickt.

