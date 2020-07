vor 51 Min.

Sportabzeichen: Diese Schulen im Kreis Aichach-Friedberg waren erfolgreich

Übergabe der Ehrenrurkunden für die erfolgreiche Teilnahme am Schulsportabzeichenwettbewerb.

Viele Schulen aus dem Landkreis haben Sportabzeichen erhalten. Besonders abgeräumt haben die Theresa-Gerhardinger-Schule in Friedberg und das Gymnsium Aichach.

Im Jahr 2019 war das Sportabzeichen wieder ein beliebter Wettbewerb bei den Schulen, insgesamt wurden 778 Abzeichen in Bronze, Silber und Gold erreicht. Im Jahr 2018 waren es 848, 2017 654 und 2016 574 Sportabzeichen, die an die Schülerinnen und Schüler verteilt wurden. Bei der Zusammenkunft der Lehrkräfte wurden die Zeugnisse an die Schulen ausgehändigt.

Die Mädchen und Buben der Theresa-Gerhardinger-Schule in Friedberg haben im Jahr 2019 mit 196 die meisten Sportabzeichen errungen, auch das Gymnsium Aichach hat wieder mit 238 Abzeichen eine hervorragende Anzahl erreicht.

Sportabzeichen: Auch die Grundschulen im Kreis Aichach-Friedberg räumen ab

Weitere Zeugnisse wurden ausgehändigt an die Grundschule Amberieustraße in Mering (94 Abzeichen), die Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach (91), die Grundschule Rehling (79), die Grundschule Petersdorf (32), die Grundschule Inchenhofen (31), und die Elisabethschule Aichach (17).

Dass im Jahr 2019 mit 778 Sportabzeichen die Ablegezahl von 2018 mit 848 nicht erreicht werden konnte, ist für die Schulen und auch den BLSV nicht unbedingt unerfreulich.

Wichtig ist, dass die Schulen das Sportabzeichen in ihren Unterricht Sport mit einbeziehen. Die Theresa-Gerhardinger-Schule in Friedberg hat mit ihren 196 Sortabzeichen, die ihre Mädchen und Buben errungen haben, auch den Bezirkssieg in Schwaben erreicht.

Sportabzeichen: Fünf Schulen aus dem Kreis Aichach-Friedberg sind unter den Top 10

In Schwaben wurden bei der Bezirkswertung die Grundschule Rehling und die Grundschule Obergriesbach-Griesbeckerzell jeweils Zweite in der Bezirkswertung, Platz 4 im Bezirk hat das Deutschherrren-Gymnsium Aichach geholt, Platz 5 die Grundschule Mering Amberieustraße, die Grundschule Petersdorf hat Platz 7 im Bezirk erreicht und die Grundschule Inchenhofen den 11. Platz in der Bezirkswertung.

Als Dankeschön gab es für die teilnehmenden Schulen Ehrenurkunden, die Schulrätin Carola Zankl an die anwesenden Lehrkräfte übergab.

