vor 23 Min.

Staffeln und Parcours

Kinder und Jugendliche aus Kissing bei Wettbewerb aktiv

Auch dieses Jahr fand das Jugend-Begegnungslandkreisschwimmen statt. Dies ist ein Wettbewerb aller Jugendwasserwachten aus dem Kreis Aichach-Friedberg, den Kreisen Augsburg-Stadt und Augsburg-Land. Auch die Jugend der Wasserwacht Kissing war dabei erfolgreich.

Damit dieser Wettkampf fair bewertet werden konnte, traten die Teilnehmer in drei verschiedenen Altersstufen gegeneinander an. In der Stufe I bewiesen Kinder unter elf Jahren ihr Können, in der Stufe II Jugendliche zwischen elf und 13 Jahren und in der Stufe III Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren.

Außerdem sind die Kinder und Jugendlichen in verschiedenen Kategorien gegeneinander angetreten: Zum einen gab es den schwimmerischen Teil. Hierbei absolvierten sie verschiedene Schwimmstaffeln. Zum anderen gab es einen Parcours, in dem der Wissenstand in Themen wie Erster Hilfe, Gefahren an und in Binnengewässern, Naturschutz oder ähnliches getestet wurde.

Außerdem gab es noch einen Kreativ-Teil, bei dem die Kinder und Jugendlichen eine Rede für Politiker schreiben mussten.

Die Wasserwacht Kissing stellte neben den eigenen Teilnehmern auch sieben Jugendliche und junge Erwachsene, die aus dem Teilnehmeralter rausgewachsen sind – also über 16 Jahre alt sind – als freiwillige Betreuer oder Helfer.

Themen folgen