Starkbieranstich: König Konradin derbleckt sie alle

Mit vorgehaltener Hand hatte man den Fastenprediger bei den bisherigen Friedberger Starkbierfesten noch nie gehört und gesehen. Und jetzt brauchte Anton Oberfrank beim Derblecken der „Großkopferten“ erst recht kein Blatt vor den Mund zu nehmen, weil er vor wenigen Wochen im Zivilberuf den Realschulleiter-Mantel an den Nagel gehängt und den Öffentlichen Dienst als Pensionist verlassen hat.

Unter dem Schutze der Stadtkapelle mit ihren Pauken und Trompeten zog er beim Metzgerwirt in Wulfertshausen herzerfrischend vom Leder und mit perfekten, versmaßstimmigen Reimen sowie mit begleitenden treffenden Prosakommentaren riss er die Gäste im voll besetzten Saal immer wieder zu Beifallsstürmen hin.

Die Friedberger Prominenz ist gesammelt vertreten

Dass die lokale Prominenz nahezu vollzählig vertreten war, versteht sich. Denn niemand wollte es vor der Wahl riskieren, als humorlos zu gelten oder gar von Dritten über die ausgeschütteten „Schandtaten“ erfahren zu müssen.

Weil das Starkbier als Lebenselixier der Fastenzeit den schon traditionellen Auftritt der Stadtkapelle begleitet, wurde das Anzapfen des ersten Fasses durch den Friedberger Bürgermeister gleichsam als Show zelebriert. Roland Eichmann hatte genügend Helfer aus Politik und Wirtschaft und entsprechende Schutzkleidung, sodass die „Operation“ schlagartig ohne Kollateralschäden glückte.

Starke Sprüche bei der Fastenpredigt 1 / 5 Zurück Vorwärts Die (männlichen) Kandidaten der Bürgermeisterwahl „Er (Eichmann) rechnet mit der Damenwelt. Ob die auch diesmal zu ihm hält? Denn Florian Fleig trägt ganz apart zum dunklen Haar Designerbart. Und Egon Stamp macht auch viel her. Johannes Hatzold, bitte sehr, nicht ganz so jung wie Egon Stamp, viiiiel attraktiver als der Trump! Entschuldigung, verehrte Frauen! Man hört ja oft, die Damen schauen beim Kandidaten aufs Appeal, aufs Sex-Appeal, das zähle viel.“

Eichmanns Verhältnis zu den Grünen „Herr Eichmann weiß, wovon ich rede, die streiten sich in Dauerfehde. Da kriegt der Eichmann kräftig Zunder. Dass er noch aufrecht steht, welch Wunder! Die grünen Damen sind Sirenen,die Eichmanns Kopf zum Bersten dehnen. Seit Amtsantritt sie Eichmann quälen. „ Ich wär gern taub, könnte ich wählen!“ Bei Grün sieht Eichmann immer Rot. Drum gibt´s auf seinem Butterbrot statt grüner Gurken nur Tomaten. Und Blattgrün fehlt in den Salaten.“ Die Wunde heilte nicht zur Narbe, drum wechselte der Fuchs die Farbe. Am End’ verschwand Herr Fuchs jedoch fast vollständig im ,schwarzen Loch’.“

Die Konkurrenten bei der Landratswahl „Herr Santa, um ihn gleich zu nennen, hat Dr. Metzger nicht erfreut, denn die Kritik, die er gestreut, sei bar der Fakten, Daten, Zahlen. Das sei nicht fair knapp vor den Wahlen, das sei nicht ganz die feine Art. Herr Santa mit Kritik nicht spart. Denn meistens ist ja Luft nach oben, doch andererseits kann ich nur loben Herrn Landrat Dr. Metzger Klaus. Der „Santa Klaus“ sticht Santa aus?“



Die Bahnhofstraße in Friedberg „Was hat man sich erst aufgeregt, an Eichmanns Stuhl hat man gesägt. Doch letztlich war er Schall und Rauch, der viel gescholt´ne ,Amtsmissbrauch’.“

Fraktionswechsel von Roland Fuchs „Der Fuchs war tiefrot eingefärbt; jetzt hat man ihm das Fell gegerbt. Wollt’ ihn die SPD „verkohlen“? Jetzt ist er schwarz wie Gummisohlen. Die Wunde heilte nicht zur Narbe, drum wechselte der Fuchs die Farbe. Am End’ verschwand Herr Fuchs jedoch fast vollständig im ,schwarzen Loch’.“

Stadtkapellen-Chef Oliver Limmer als Cheforganisator dieses Starkbierfestes freute sich, dass „seine“ Stadtkapelle erneut ihr großes Repertoire abrufen konnte. Fleißig waren sie unter der Leitung von Andreas Thon und die Palette ihres Programms reichte in der bierkultigen Atmosphäre von klassischer Blasmusik über Wiener Medleys bis zum Schlagerohrwurm. Und dies in einer angenehmen Lautstärke, die in der von Schweinsbraten sowie Hopfen und Malz geschwängerten Luft die Unterhaltung am Tisch erlaubte.

Zünftige Musik steuerte die Friedberger Stadtkapelle zum Starkbierfest im Metzgersaal in Wulfertshausen bei. Die Stimmung war bestens. Bild: Otmar Selder

Nicht wegen der Coronaviren wollte man dem Fastenprediger im Vorfeld einen Mundschutz verpassen. „Der Bürgermeister wollte mich mit der silbernen Verdienstmedaille gewogen stimmen, der Zweite Bürgermeister hat mir mit Kaffee- und Rosensemmelgutscheinen das Maul gestopft, die ,Saskia‘ Feile mich beim Neujahrsempfang charmant mit einem Superbuffet milde gestimmt und der CSU-Kandidat Fleig beim Hausbesuch mit Einladung zum Grillen mit Bier die Sinne betäubt“, klagte Oberfrank zu Beginn seiner 90-minütigen Rede an.

Starkbieranstich in Friedberg

Gleichwohl dankte er Bürgermeister Eichmann, dass dieser ihm nicht nur mit dem Thema Bahnhofstraße „Stoff für Zoff“ geliefert hat. Das Impeachmentverfahren habe dieser aber gut überstanden – trotz der Hartnäckigkeit der Grünen: „Und wiederum hat sich gezeigt, wenn Eichmann irgendwas vergeigt, auf eines ist bestimmt Verlass, auf Schierlingsgift vom grünen Fass.“

Auch die Wahlwerbung in Friedberg ist Thema

Inhalte und Aufmachungen der Wahlwerbungen, wie die „Dino-Plakataktion“ von Scharold und Losinger, waren ein gefundenes Fressen für den auferstandenen „König Konradin“ und viele Lacher waren ihm gewiss.

Mit hintersinnigen Sätzen und feinsinnigem Humor karikierte er auch Alltagsszenen im Supermarkt oder in der Arztpraxis. Riesiger Beifall begleitete seinen Auszug und die Stadtkapelle ließ den Abend mit ihrem weiteren musikalischen Programm zum Mitsingen und Mitklatschen ausklingen.

