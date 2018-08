vor 36 Min.

Startschuss für den Kissinger Halbmarathon

Der familiäre Lauf findet auch in diesem Jahr wieder auf bewährter Strecke statt. Warum er Hobbysportler ebenso anzieht wie ambitionierte Profis

Von Gönül Frey

Die Laufschuhe geschnürt und los! Am Sonntag, 19. August, findet bereits zum 15. Mal der beliebte Kissinger Halbmarathon statt. Organisiert wird dieser von einem etwa 15-köpfigen Helferteam rund um Jürgen Sedlmair.

Dieser lebt zwar mittlerweile in Rosenheim, ist jedoch seinem Heimatort Kissing und dem Lauf, den er vor vielen Jahren ins Leben gerufen hat, verbunden geblieben. „Es sind eigentlich immer noch die Leute der ersten Stunde, die sich hier um alles kümmern“, sagt er. Struktur, Organisation und Strecke haben sich über die Jahre bewährt. „Und mehr dürften wir auch von amtlicher Seite gar nicht machen“, erklärt Sedlmair. Denn der Halbmarathon führt schön gelegen am Lech entlang bis zum Weitmannsee und berührt damit auch die sensible Kissinger Trinkwasserzone.

Ohnehin war das sportliche Ereignis immer als ein familiärer Lauf ausgerichtet. Wer die Runde drei mal absolviert, kommt genau auf die 21 Kilometer eines klassischen Halbmarathons. Offiziell vermessen worden ist die Tour jedoch nie, wie Sedlmair erklärt. Er und sein Team nehmen die Zeit noch mit der manuellen Stoppuhr ab. Für Hobbyläufer besteht immer die Möglichkeit, schon nach einer oder zwei Runden aufzuhören. Doch auch ambitionierte Läufer sind immer wieder in Kissing anzutreffen. „Die nutzen das als Training für die Halbmarathons, so kommen wir oft auf ziemlich gute Ergebnisse“, berichtet der Organisator.

Bis Samstag, 12. August konnten sich die Teilnehmer Online anmelden. Eine Nachmeldung ist am Veranstaltungstag jedoch noch bis 9.30 Uhr möglich, Startschuss ist um 10 Uhr. Bisher liegt die Resonanz mit rund 60 Anmeldungen ungefähr auf Vorjahresniveau. Erfahrungsgemäß überwiege die Zahl kurzfristigen Meldungen, weiß Sedlmair. „Wir rechnen wieder mit rund 150 Teilnehmern“. Darunter sind jedes Mal viele Stammgäste, die immer wieder in Kissing mitlaufen, die meisten stammen aus der Umgebung und dem Augsburger Großraum.

Zur Herausforderung können für diese manchmal die Temperaturen werden. „Alles was über 20 Grad ist, wirkt sich schon hemmend auf die Läufer aus“, sagt der Organisator. Als klassische Sommerveranstaltung fiel in Kissing der Startschuss jedoch auch schon bei über 30 Grad. „Da kommen manche dann schon an ihre Grenzen“, sagt Sedlmair. Bisher habe es jedoch außer leichteren Kreislaufschwächen keine Vorfälle gegeben. Es stehen zwei Verpflegungsstände bereit, einer am Startbereich und einer am Weitmannsee, so dass die Teilnehmer alle 3,5 Kilometer etwas zu trinken erhalten. Sicherheitshalber ist auch immer das Rote Kreuz vor Ort.

Während bei den Vorbereitungen der Endspurt für den kommenden Lauf am Sonntag beginnt, denkt Organisator Jürgen Sedlmair auch schon an den nächsten Kissinger Halbmarathon. Er hat sogar den Termin schon festgelegt, nämlich Sonntag, 26. August 2019.

Themen Folgen