Telefonica will Mast auf Ebene in Hinterheimat bauen

Plus In Hinterheimat soll ein neuer Mobilfunkmast gebaut werden, allerdings ist der Gemeinderat nicht mit dem geplanten Standort einverstanden.

Von Marlene Volkmann

In Hinterheimat soll ein neuer Mobilfunkmast entstehen. Allerdings regt sich bei den Gemeinderäten in Dasing Widerstand: Zu störend sei der Anblick des Masten. Wo die Gemeinde ihn lieber sähe.

Die Telefonica möchte einen neuen Mobilfunkmast in Hinterheimat errichten. Der Standort soll so sein, dass er weithin sichtbar ist, daran stört sich die Gemeinde aber. Sie hat den Gegenvorschlag, dass man ihn etwas weiter weg in einem Waldgebiet errichten könnte, wo er weniger auffallen würde. Telefonica plant, die Anlage etwa 1,6 Kilometer von der in Malzhausen entfernt zu errichten. Die Gemeinde muss in einer Frist von 30 Tagen einen Gegenvorschlag machen. Der Mobilfunkmast solle mit 5G ausgestattet werden, das 3G-Netz werde langsam abgebaut, erklärte Karl Gamperl, Leiter des Bauamtes. "Es darf nie ein Mobilfunkmast aufgestellt werden, der gesundheitsgefährdend ist", sagte er außerdem.

Dort, wo der Mast aufgebaut werden soll, habe die Gemeinde selbst kein Grundstück, so Bürgermeister Andreas Wiesner. Außerdem sei ein Mobilfunkmast baurechtlich privilegiert und daher nicht zu verhindern. Einen Mobilfunkmasten könne man nur verhindern, wenn man dafür kein Land hergebe.

Weitere Themen aus dem Gemeinderat:

Schule Für die Schüler der Grund- und Mittelschule wird ein zusätzlicher Bus zur Verfügung gestellt. Dieser wird von der bayerischen Staatsregierung gefördert und soll erstmal bis zum 31. Juli fahren.

Die Kindertagesstätte Wurzelkinder hat nachmittags nur noch bis 16 Uhr geöffnet.

Der Theaterbus des Staatstheaters Augsburg wird auch in Dasing Station machen. Der Start ist für die Spielzeit ab September geplant.

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat einen Umweltpreis ausgelobt, darüber informierte der Bürgermeister.

Die Sanierung des Dasinger Freibades wird nicht gefördert.

Das bayerische Innenministerium erlaubt audiovisuelle Zuschaltungen zu Ratssitzungen. Allerdings müssen immer noch so viele Mitglieder anwesend sein, dass der Rat beschlussfähig ist. Diese Erlaubnis reicht zunächst bis Juli 2022. In Dasing soll davon vorerst kein Gebrauch gemacht werden.

Es wurde über ein Bauvorhaben in Zieglbach gesprochen. Der Bauherr hatte vor, ein Sechs-Familien-Haus zu bauen. Die Wohnungen wären dann teilweise vermietet oder selbst genutzt worden. Der Rat war aber überwiegend dagegen, und man will noch einmal mit dem Bauherrn sprechen.

Die Gemeinderäte hörten den Vorschlag, Sickerwasser aus der Deponie in die Dasinger Kläranlage einzuleiten. Dazu wurde die Gallenbacher Deponie vorgestellt.

