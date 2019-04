vor 16 Min.

Theatergruppe Ottmaring spielt Hans Sachs

Bei der Friedberger Zeit 2019 sind tägliche Auftritte geplant

Zur Friedberger Zeit 2019 studiert die Theatergruppe Ottmaring (TGO) die Stücke „Der gestohlene Schinken“ sowie „Der Bauer in Kindsnöten“ von Hans Sachs ein, welche täglich aufgeführt werden. Dies kündigte der 2. Vorsitzende Ludwig Magg bei der Jahreshauptversammlung an, in deren Mittelpunkt Berichte und Ehrungen standen.

Rita Th. Probst erinnerte an die vorletzte Saison mit dem Stück „Im Pfarrhaus is da Deife los“ und dem Sketch „Die Renovierung“, mit der sich die Gruppe an der Quizshow „Friedberg sucht das Superhirn“ beteiligt hatte. Anschließend legte die Kassiererin Margarete Binder den Kassenbericht über die Spielzeit 2018/2019 vor und wurde von der Versammlung einstimmig entlastet.

Den Bericht über das vergangene Jahr übernahm 2. Vorsitzender Ludwig Magg. Er bedankte sich bei den Helfern, welche das ganze Jahr über Arbeiten am Vitusstüberl, auf dem Dachboden oder vorsorglich schon für den Bühnenbau für die neue Saison übernehmen.

Im Mai feierte die Johann-Peter-Ring-Volksschule ihren 50. Geburtstag, an dem sich die Theatergruppe Ottmaring mit dem Bühnenauf- und -abbau sowie mit der Licht- und Tontechnik für ein Theaterstück beteiligt hat. Spielleiter Benedikt Gerstmaier berichtete über das Hauptstück der vergangenen Saison. Die TGO hat den Klassiker „Der zerbrochene Krug“ in bayerischer Mundart auf die Bühne gezaubert. 28 Proben und sieben Aufführungen absolvierten die Akteure.

Neben der Bühne waren auch zahlreiche weitere Helfer wie beim Pausenverkauf, den Bühnenbauern, der Maske etc. im Einsatz, sodass eine sehr erfolgreiche Spielzeit 2018/2019 absolviert wurde.

Benedikt Gerstmaier und Ludwig Magg ehrten außerdem einige Mitglieder:

Martin Heißler und Elisabeth Höck (zehnmal aktiv);

Stefan Oswald und Martina Metzger (20-mal aktiv);

Andrea Wisjak (40-mal aktiv).

Der ehemalige Vorstand Gerhard Funk wurde für 70 aktive Teilnahmen geehrt. Für die 50-jährige Mitgliedschaft wurde Josef Kreigl geehrt. (FA)

