vor 26 Min.

Thomas Trefflers „sonniges“ Geschenk an Friedberg

Plus Der verstorbene Stadtrat Thomas Treffler hatte Friedberg eine Sonnenuhr gespendet. Nun steht sie am Schloss - und Erinnerungen werden wach.

Von Magdalena Nilles

Die Stimmung erinnert beinahe an die einer Familienfeier. Kein Wunder, denn zur Einweihung der neuen Sonnenuhr vor dem Empfangsgebäude der Landesausstellung beim Schloss sind einige Verwandte des verstorbenen Stadtrats Thomas Treffler gekommen. Was die Uhr für sie bedeutet - und darüber hinaus für Friedberg.

Er hat die Uhr vergangenes Jahr der Stadt gespendet. „Er war ein sehr lebensfroher Mensch und er wollte der Stadt etwas von sich hinterlassen“, erinnert sich Birgit Schlatterer an ihren verstorbenen Vater. Schon lange wollte er der Stadt ein Andenken spenden, wusste aber nicht genau was.

Beim Altstadtfest 2019 in Friedberg wurde die Sonnenuhr entdeckt

Beim Altstadtfest 2019 hat er dann die Sonnenuhr bei den Bildhauern Franz und Martin Seidl entdeckt und sich gesagt: „Das ist gerade das richtige Stück.“ Daran erinnert sich auch sein Sohn Thomas Treffler jun. noch genau. Durch den Tod von Thomas Treffler sen. im März dieses Jahres ist die Sonnenuhr symbolträchtig geworden.

Sie ist ein Andenken an ihn. Angefertigt wurde die Sonnenuhr vom Bildhauerbetrieb Seidl. Unterstützt wurde dieser von dem Uhrmacher Dieter Sander und von Werner Schapfel aus Augsburg. „Die beiden haben uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden“, betont Franz Seidl. 100 Stunden Arbeit habe der Betrieb alleine in die Anfertigung des Steins gesteckt.

Die Sonnenuhr wurde auf dem Friedberger Altstadtfest angefertigt

Es ist der gleiche Stein wie der des Tast-Stadtmodells auf dem Marienplatz. Auch die Form des Sockels ist ähnlich. Aus dem groben Unterbau entwickelt sich weiter oben langsam ein feiner Sockel. Die Form symbolisiert die Hügel, auf denen Friedberg erbaut wurde.

Bild: Ute Krogull (Archiv)

Fertiggestellt wurde die Sonnenuhr bereits während der „Friedberger Zeit“, dann aber wurde lange nach einem geeigneten Ort gesucht. Bürgermeister Roland Eichmann erzählt in seiner Rede, Treffler habe immer gedrängt, einen passenden Ort zu finden: „Er hat alles vorbereitet, als hätte er seinen Tod geahnt.“

Sonnenuhr: "Das Schloss in Friedberg ist genau der richtige Platz"

Trefflers Familie ist sich einig, dass der nun gefundene Platz genau der richtige für sein Andenken ist. Am Wittelsbacher Schloss kommen immer Menschen vorbei und die Lage ist zentral. An wolkenlosen Tagen sind die Bedingungen für die Sonnenuhr dort ideal. Außerdem ist die Nähe zur Kunst, die auch nach der Landesausstellung im Wittelsbacher Schloss bestehen bleiben soll, sichtbar.

„Die Sonnenuhr ist eine Mischung aus Kunst und Handwerk“, meint Eichmann. Er freut sich über das neue Schmuckstück in Friedberg. Trefflers Enkelin Hannah Schlatterer erinnert sich an die ersten Ideen, die ihr Großvater hatte. „Die Sonnenuhr ist auf jeden Fall besser als ein Straßenschild“, sagt sie lächelnd. Ihr Großvater war lange hin und her gerissen, was er der Stadt als Andenken hinterlassen solle. Das viele Hin-und-her-Überlegen habe sich dann aber gelohnt, findet sie.

Lesen Sie unser Porträt über Thomas Treffler senior: Elektro Treffler: Kleine Reparaturen übernimmt der Seniorchef

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.





Themen folgen