vor 35 Min.

Unbekannte beschmieren Schulgebäude

Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise

In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch wurden an der Friedberger Mittelschule und am Gymnasium ca. zehn Schriftzüge mittels Spraydosen angebracht. Hierbei fielen unter anderem die Schriftzüge „187“ und „ACAB“ auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg werden unter Telefon 0821/323-1710 erbeten.