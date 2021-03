Unbekannter beschädigt Auto am Park-and-Ride-Parkplatz und fährt weiter

Eine 62-Jährige stellt ihr Auto auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in Friedberg-West ab. Ein Unbekannter beschädigt es und fährt einfach weiter.

Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Augsburger Straße in Friedberg, an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 6, wurde am Montag ein Auto beschädigt. Laut Polizei wurde der Stoßfänger hinten links beschädigt - vermutlich beim Rangieren.

Friedberg: Fahrer fährt Auto an und flieht

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1000 Euro, Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: