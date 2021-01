vor 17 Min.

Unbekannter bricht Container auf und stiehlt Nivelliergerät

Ein Unbekannter dringt in einen Baucontainer ein. Doch nicht nur der dabei entstandene Sachschaden beschäftigt die Polizei.

Einen Diebstahl meldet die Polizei aus Friedberg. Ein Unbekannter ist am Montag zwischen 7.45 Uhr und 9.30 Uhr in einen Baustellencontainer in der Geistbeckstraße eingedrungen.

Nach Angaben der Polizei verursachte der Täter dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro und entwendete zudem ein Nivelliergerät, dessen Wert im unteren dreistelligen Bereich liegt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

