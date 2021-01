vor 44 Min.

Unbekannter bricht in ein Wochenendhaus am Friedberger See ein

Den Einbruch in ein Wochenendhaus am Friedberger See meldet die Polizei.

Ein Unbekannter bricht in ein Wochenendhaus am Friedberger See ein. Das Schlimmste ist aber nicht das Diebesgut, das er hat mitgehen lässt.

Einen Einbruch in ein Wochenendhaus meldet die Polizei am Mittwoch. Bereits in der Woche zwischen dem 19. und dem 26. Januar sei ein Unbekannter gewaltsam in ein Haus am Friedberger See eingebrochen.

Einbruch in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Dort durchwühlte er die Möbel und stahl eine geringe Summe Bargeld. Deutlich höher fiel jedoch der Sachschaden aus, den der Einbrecher bei seiner Tat anrichtete: Der beträgt etwa 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

