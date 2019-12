vor 59 Min.

Unbekannter rammt Auto in Ottmaring und fährt davon

Die Polizei meldet eine Unfallflucht, die in Ottmaring passiert ist.

In der Ottmaringer Fischerstraße hat es am Samstag eine Unfallflucht gegeben.

In Ottmaring ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Am Samstag zwischen 7.50 Uhr und 22 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Fischerstraße geparkten blauen Mazda. Er entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

