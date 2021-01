vor 53 Min.

Unbekannter rammt VW in Kissing frontal - und flieht

Frontal rammt ein Unbekannter einen in Kissing geparkten VW Passat. Laut Polizei ist der Täter danach einfach weitergefahren. Wer hat etwas gesehen?

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Kissing. In der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr, rammte ein Unbekannter einen in der Frühlingstraße geparkten VW Passat an der linken Front und entfernte sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle.

Unfallflucht in Kissing: Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Schaden an dem schwarzen Pkw beträgt etwa 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen