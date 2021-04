Unbekannter zerkratzt Kofferraumdeckel in Friedberg

Ein weißer Toyota steht in der Aichacher Straße in Friedberg. Dort wird das Auto von einem Unbekannten zerkratzt.

Bei einem an der Aichacher Straße in Friedberg geparkten Toyota sei am Mittwoch zwischen 9 und 11 Uhr der Kofferraumdeckel zerkratzt worden, meldet die Polizei Friedberg.

Wer beschädigte den Toyota in Friedberg?

Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

