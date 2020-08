vor 44 Min.

Unfall in Friedberg: Betrunkener Radfahrer bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer bleibt mit dem Lenker an einem Verkehrsschild hängen und stürzt.

Ein 78-Jähriger war am Samstag gegen 19.40 Uhr mit dem Fahrrad auf der Meringer Straße in Friedberg unterwegs. Dabei blieb er mit dem Lenker an einem Verkehrszeichen hängen und kam zu Fall.

Wie die Polizei berichtet, verletzte der Mann sich dabei nur leicht. Die Streife stellte jedoch bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Der Atemalkoholtest erzielte ein Ergebnis von rund 0,6 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, da dieser alkoholbedingt einen Verkehrsunfall, wenn auch ohne Fremdschaden, verursacht hat.

