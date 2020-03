10:01 Uhr

Unfall in Kissing: 23-Jähriger übersieht Auto beim Zurücksetzen

Auf dem Südendring in Kissing hat es gekracht. Der Sachschaden durch den Unfall ist groß.

Mit seinem Mercedes Sprinter wollte ein 23-Jähriger am Dienstagnachmittag auf dem Kissinger Südendring zurücksetzen. Dabei übersah er laut Polizei einen hinter ihm fahrenden 40-jährigen mit seinem BMW und die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Unfall auf Kissinger Südendring: über 15.000 Euro Schaden

Am BMW entstand nach Angaben der Polizei ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Am Sprinter entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. (AZ)

