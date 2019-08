09:35 Uhr

Unfallflucht in der Friedberger Afrastraße

Ein Unbekannter hat in der Afrastraße in Friedberg ein Auto beschädigt und ist geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Friedberger Afrastraße hat es eine Unfallflucht gegeben. Am Sonntag gegen 13.30 Uhr stellte eine 64-Jährige ihren grauen VW dort ab. Als sie am Montag gegen 11 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

