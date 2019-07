vor 33 Min.

Unfallflucht in der Friedberger Stefanstraße

Wer kann Angaben zu einer Unfallflucht in Friedberg machen? Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein junger mann parkte seinen Wagen über Nacht in der Friedberger Stefanstraße. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, fand er den Hyundai beschädigt vor.

Ein 27-Jähriger hat seinen schwarzen Hyundai in der Stefanstraße in Friedberg abgestellt und am kommenden Tag beschädigt vorgefunden.

Als er am Donnerstagmorgen nach nur einer Nacht zu seinem Wagen zurückkehrte, wies dieser nämlich laut Polizei an der linken Fahrzeugseite einen frischen Unfallschaden in Höhe von rund 1000 Euro auf. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

Themen Folgen