09:57 Uhr

Unfallflucht nahe des Friedberger Kinderheims

Hoher Sachschaden nach einer Unfallflucht in Friedberg: Die Polizei sucht Zeugen.

In der Friedberger Hermann-Löns-Straße hat es eine Unfallflucht gegeben. Am Dienstag zwischen 9 und 10.40 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Toyota. Letzterer war in der Parkbucht vor dem Kinderheim/Kindergarten geparkt. Der Unfallflüchtige fuhr laut Polizei vermutlich rückwärts gegen die Fahrzeugfront des Toyota. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friedberg unter 0821/3231710 zu melden. (tril)

