00:33 Uhr

Veteranen setzen auf bewährtes Team

Gerhard Kirchberger in Rinnenthal wiedergewählt

Gerhard Kirchberger bleibt Vorsitzender des Veteranen- und Soldatenvereins Rinnenthal-Rehrosbach. Er wurde bei den turnusmäßigen Neuwahlen wiedergewählt. Ebenso wurden der Zweite Vorsitzende Georg Pfundmair sowie der Schriftführer und Kassier Stefan Bradl von der Versammlung wiedergewählt. Als Beisitzer wurden Robert Aumiller, Josef Bertele sen. und Josef Seitz sen. in ihren Ämtern bestätigt. Für ihre Ämter als Kassenrevisoren erhielten Erwin Käser jun. und Inno Lindemeyer wieder die Zustimmung. Da sie ihr Amt schon 30 Jahre innehaben, bedankte sich der Vorsitzende bei den beiden recht herzlich.

Kirchberger blickte auf das abgelaufene Jahr zurück. So beteiligte man sich am Fronleichnamsfest und gestaltete den Volkstrauertag mit. Der Vorstand bedankte sich an dieser Stelle bei der Stadt Friedberg für die finanzielle Unterstützung und erinnerte an die mahnenden Worte und den Prolog für den Frieden. Zudem feierte man für die gestorbenen Mitglieder eine heilige Messe und war beim Volksfestauftakt in Friedberg mit dabei. Dank auch der eigenen Fahnenabordnung für ihre treuen Dienste. Auf Einladung des Abgeordneten Peter Tomaschko besuchte der Verein den Bayerischen Landtag. Kassier Stefan Bradl hob im Anschluss in seinem Kassenbericht die Kriegsgräbersammlung hervor, die eine Summe von 1122 Euro einbrachte.

Genau für diese Aufgabe wurde den beiden „Haussammlern“ Gerhard Kirchberger und Stefan Bradl im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge vom Vorsitzenden des Bezirksverbands Schwaben, Regierungspräsident Karl Michael Scheufele, beim Ehrungsabend des Landkreises im Aichacher Kreisgut die Silberne und Goldene Ehrennadel angesteckt. Kreisrat Matthias Stegmair dankte Gerhard Kirchberger und der gesamten Vorstandschaft für die angenommene Wahl und hob den Stellenwert des Vereins und die Wichtigkeit des Volkstrauertags hervor und dass dieser weiterhin erhalten bleibt, da Kriege heute jederzeit möglich seien und der Frieden wieder täglich erarbeitet werden müsse, so der Kreisrat. Der Verein wird sich auch in diesem Jahr wieder an den örtlichen Festivitäten beteiligen, außerdem liegt eine Einladung der Freiwilligen Feuerwehr aus Eurasburg vor. (FA)