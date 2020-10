vor 20 Min.

Von Hokaido bis Butternut: Kürbisse in Aichach-Friedberg

Plus Farbenfrohe Kürbisse sorgen für Herbststimmung im Wittelsbacher Land. "Da ist für jeden etwas dabei", sagt Peter Gutmann vom Kürbis- und Spargelhof Lohner.

Von Sina Stegmüller

Herbstzeit ist Kürbiszeit - überall finden sich jetzt wieder die Stände mit dem rundlichen Gemüse am Straßenrand. Was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Sorten und wozu kann man sie verwenden?

Der Inchenhofener Spargelhof Lohner betreibt etwa 15 Kürbisstraßenverkäufe rund um Augsburg, einige davon im Landkreis Aichach-Friedberg. Sechs verschiedene Kürbissorten, darunter vier Speisekürbisse und zwei reine Deko-Kürbissorten stehen für Preise zwischen einem und sieben Euro zum Verkauf. Für herbstliche Gerichte eignen sich die Sorten Crown-Prince, Hokaido, Butternut und der sogenannte "Mikrowellen-Kürbis".

Wer nicht gerne kocht, aber Freude an der Dekoration von Vorgarten und Wohnzimmer findet, greift auf die klassischen Zierkürbisse, die bunten Deko-Maiskolben oder den beliebten Halloween-Kürbis zurück. Besonders letztere Sorte erfreut sich großer Popularität und ermöglicht herbstliche Kreativität für die ganze Familie.

Eltern höhlen die großen Kürbisse zusammen mit ihren Kindern aus und schnitzen schaurige Grimassen in das Fruchtfleisch des Gemüses. An Halloween, also am 31. Oktober, werden dann Kerzen im Inneren des Kürbisses angezündet: Eine gruselige Dekoration ist für viele Familien ein Muss.

"Die Halloween-Kürbisse sind vor allem in der Stadt beliebt. Je weiter man in die ländlichen Regionen kommt, desto populärer werden die Speisekürbisse. Da kann man einen deutlichen Trend erkennen", erzählt Peter Gutmann vom Spargelhof Lohner. Theoretisch ist diese Kürbissorte auch zum Verzehr geeignet, laut Gutmann schmecken die klassischen Speisekürbisse jedoch besser.

Bezahlung: "Hauptsächlich ehrliche Menschen im Landkreis"

Die Verkaufsstände kommen weitestgehend ohne Personal aus. "Wir setzten auf Ehrlichkeit und Respekt" erklärt Peter Gutmann, der die Direktvermarktung des Hofes leitet. Wer Kürbisse kauft, muss den Gesamtbetrag seines Einkaufes in eine dafür vorgesehene Kasse werfen.

Natürlich gäbe es auch Betrüger, im Großen und Ganzen wären die Menschen aus der Region jedoch sehr ehrlich, sagt Gutmann: "Viele Menschen wollen uns sogar helfen und melden uns Autokennzeichen von Personen, die einen Kürbis geklaut haben." Trotz allem finden Mitarbeiter oft Kassenzettel aus dem Supermarkt statt Geldscheinen in ihren Kassen.

Wer kein Bargeld zur Hand hat, der kann per PayPal bezahlen. An jedem Stand hängt ein QR-Code aus, den Kunden mit ihrem Smartphone scannen können. Der Code leitet Smartphone-Besitzer direkt zum richtigen PayPal-Konto weiter: Nun muss nur noch der richtige Betrag und das Wort "Kürbis" als Betreff eingetragen werden.

Neben der Bezahlung spielen in Zeiten der Pandemie Hygienevorschriften eine wichtige Rolle. Abstandhalten ist auch beim Kürbis-Shopping angesagt. Außerdem steht an jedem Verkauf ein Spender mit Desinfektionsmittel bereit. Peter Gutmann appelliert an seine Kunden, sich vor dem Einkauf die Hände zu desinfizieren.

Herbstgemüse in Aichach-Friedberger Hofläden

Zahlreiche Hofläden aus dem Wittelsbacher Land verkaufen das ganze Jahr lang Eier, Käse, Obst und frisches Gemüse. Im Herbst ist der Kürbis, der offiziell zur Gattung der Panzerbeeren gehört, auch in Hofläden beliebt. In Körners Hofladen in Friedberg werden von August bis Ende Oktober verschiedene Sorten, wie zum Beispiel der Hokaido-Kürbis oder der Muskat-Kürbis angeboten.

Eine große Auswahl an Deko- und Speisekürbissen hat auch der Oswald-Hof in Steinach. Von bunten Zierkürbissen, über Exemplare zum Aushöhlen bis hin zu klassischen Speisesorten wie Butternut, dem Hokaido und dem Muskat-Kürbis. Im Hofladen der Familie Oswald gibt es Kürbisse ab Mitte September zu kaufen. Besonders die haltbare Sorte Hokaido findet man in der Regel bis in den Frühling hinein im Hofladen der Steinacher Familie.

