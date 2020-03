Wahl: Eurasburg ist an den Grenzen des Wachstums

Plus In den vergangenen Jahren hat Eurasburg mehrere Neubaugebiete verwirklicht. Die Folgen sind in vielen Bereichen deutlich zu spüren. Wie soll es weitergehen?

In der Gemeinde Eurasburg haben sich in der vergangenen Wahlperiode verschiedene Themen herauskristallisiert, die die Kommunalpolitiker auch in den kommenden sechs Jahren beschäftigen werden. Finanziell geht es der Gemeinde gut, sie ist schuldenfrei und hat Rücklagen trotz hoher Investitionen.

Defizite gibt es im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). In Sachen Taktung und Bedienung der Haltestellen am Wochenende und abends ist einiges zu optimieren. Hier ist die Gemeinde aber beispielsweise vom AVV und vom Landkreis abhängig, um Verbesserungen herbeiführen zu können. An einen ab Ende dieses Jahres auf der Autobahn München-Augsburg geplanten Schnellbus zwischen München-Pasing und Dasing ist die Gemeinde nicht angeschlossen worden.

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde mehrere große Neubaugebiete realisiert. Die Wachstumspolitik wird in Zukunft von zentraler Bedeutung sein. Es mehren sich die Stimmen, die sich kein starkes Wachstum wünschen. Ein definiertes Ziel hat der Gemeinderat offiziell nicht festgelegt.

Wie in vielen anderen Gemeinden gab es in den letzten Jahren aber einen starken Anstieg bei den Grundstückspreisen. Zum Thema könnte die Integration von Neubürgern in das Gemeindeleben werden. Bisher sind diese im Gemeinderat nicht vertreten.

Das neue Rathaus von Eurasburg ist bald fertig

Der Rathausneubau steht kurz vor der Fertigstellung. Noch heuer zieht die Gemeindeverwaltung um. Auch Gemeinderatssitzungen finden dann dort statt. Noch nicht abschließend entschieden ist die Nutzung der Räume durch Jugendliche, Vereine und Organisationen.

Noch in diesem Jahr soll die Gemeindeverwaltung aus dem alten Gebäude ausziehen. Bild: Anja Dondl

Mit der Erweiterung der örtlichen Kita durch einen Neubau und den Umbau des Bestandsgebäudes steht die nächste Großbaustelle bereits an. Die Räume, die bisher von der Gemeindeverwaltung genutzt wurden, werden für den Kita-Betrieb hergerichtet. Aktuell ist die Kita voll besetzt. Der Neu- und Umbau ist in Planung und noch nicht genehmigt. Wegen umfangreicher Beteiligung von Behörden und vielen Vorschriften wird es im kommenden Kita-Jahr (2020/21) eng mit der Bereitstellung von Betreuungsplätzen. In den kommenden Jahren dürfte auch die örtliche Grundschule an die Kapazitätsgrenze kommen. Dann wäre wohl auch hier eine hohe Investition notwendig.

Eurasburg kann sich über eine gute finanzielle Lage freuen – die Gemeinde ist schuldenfrei. Bild: Anja Dondl

Beim Thema „schnelles Internet“ ist die Gemeinde weit voraus. Ein weitgehendes Glasfasernetz steht in allen Ortsteilen zur Verfügung. Die Aufgabe der eigenen Kläranlage und der Anschluss an die Kläranlage Mittlere Paar wird 2020 in Angriff genommen und ist mit umfangreichen Bauarbeiten verbunden. Der Gemeinderat sieht langfristig viele logistische Vorteile und Kosteneinsparungen in der Zusammenarbeit mit der Stadt Friedberg.

Das sind wichtige Projekte in Eurasburg

Ebenso verhält es sich mit einer beschlossenen, aber noch in der Planungsphase befindlichen und von der Gemeinde alleine finanzierten Fernwärmeanlage (Hackschnitzel) an der Schule. Öffentliche Gebäude werden dort angeschlossen, private Haushalte können sich bewerben. Die Umsetzung des Projektes wird den neuen Gemeinderat beschäftigen.

Dafür treten am 15. März fünf Gruppierungen an so viele wie noch nie: Wählerforum Eurasburg, CSU, Grüne/Pro Eurasburg, Bürgerblock Eurasburg und Wählergruppe Freienried schicken zahlreiche Kandidaten ins Rennen. Das Besondere in der Gemeinde: Aktuell orientiert sich der zwölfköpfige Gemeinderat nicht an Parteipolitik, sondern arbeitet über Parteigrenzen hinaus konstruktiv und lösungsorientiert zusammen.

Lesen Sie zur Wahl in Eurasburg außerdem: