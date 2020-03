Wahl: Florian Fleig möchte viel aufarbeiten

Plus Sieben Fragen an Florian Fleig (CSU), der Bürgermeister von Friedberg werden will.

Mit 38 Jahren ist Florian Fleig fast zehn Jahre jünger als Bürgermeister Eichmann. Doch gilt der CSU-Politiker, von Beruf Anwalt , als stärkster Konkurrent des Amtsinhabers.

Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben?

Florian Fleig : Ich möchte das Miteinander wieder in den Vordergrund rücken und all die Projekte, die in den letzten Jahren nicht angepackt wurden, endlich verwirklichen und umsetzen.

Welche politischen Fehler in Ihrer Stadt würden Sie gerne ungeschehen machen?

Florian Fleig : Man kann (leider) keine Fehler ungeschehen machen, aber man kann aus ihnen lernen. Ich möchte so das teilweise verlorene Vertrauen in die Politik zurückholen.

Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun?

Florian Fleig : Die Jugend braucht einerseits ein Zentrum, das für alle Jugendlichen da ist, ganz egal, ob sie aus der Stadt oder aus den Ortsteilen kommen. Daneben muss die wertvolle Jugendarbeit in den Vereinen und vor Ort tatkräftig unterstützt werden.

Was brauchen die Senioren in Friedberg ?

Florian Fleig : Die Senioren brauchen einen Kümmerer, der für sie da ist, an den sie sich jederzeit wenden können und der auch attraktive Angebote in jeglicher Form macht.

Das ist Florian Fleig 1 / 4 Zurück Vorwärts Alter 38 Jahre. Aufgewachsen Friedberg/Wulfertshausen. Wohnort Friedberg/Altstadt.

Familienstand Familienvater. Kinder Eine Tochter. Ausbildung und Beruf Grundschule Derching, Gymnasium Friedberg, Jura-Studium in Augsburg, Auslandsaufenthalt in Kanada, Rechtsanwalt mit Kanzlei in Friedbergs.

Hobbys Leidenschaftlicher FCA-Fan, begeisterter Salsa-Tänzer, Münz-Sammler.

Politische Ämter und Vereinsmitgliedschaften Vorsitzender CSU-Friedberg, Stellvertr. Bezirksvorsitzender Arbeitskreis Juristen, Vorstandsmitglied Heimatverein Friedberg, aktives Mitglied Schützenkranz Wulfertshausen und KK-Schützen Harthausen, Elternbeirat Kindergarten.

Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Florian Fleig : Ich bin manchmal zu ungeduldig und möchte zu viel auf einmal.

Worüber können Sie lachen?

Florian Fleig : Eigentlich über fast alles. Das Leben ist zu kurz, um es zu ernst zu nehmen.

Was wird Ihre schwierigste Aufgabe als Bürgermeister?

Florian Fleig : All das aufarbeiten, was liegen geblieben ist, und das verlorene Vertrauen der Verwaltung zurückgewinnen.

Lesen Sie auch: