00:33 Uhr

Wechsel beim Lions-Club

Turnusgemäß hat der neue Präsident die Leitung des Lions-Club Friedberg übernommen: Richard Schulan stellt sein Lions-Jahr unter das Motto „Haltung zeigen – im Leben stehen“. In einer sich verändernden Gesellschaft will der Vorstandsvorsitzende des Friedberger Kinderheimvereins mit dem Lions-Club für die Werte Toleranz und Mitmenschlichkeit eintreten und das Klub-Engagement für Stadt und Landkreis ausbauen. Besonders am Herzen liegen ihm dabei die von der Corona-Krise stark mitgenommenen Kulturschaffenden der Region.

Ein Teil der Spenden, die der Lions-Club in den letzten Jahren vor allem durch den Verkauf der Adventskalender mit Unterstützung der Friedberger Gewerbetreibenden generiert hat, soll daher Friedberger Künstlern und Musikern zugutekommen.

Schulan dankte seinem Vorgänger und neuen Schatzmeister Wolfgang Spring für die gute Entwicklung des Klubs im letzten Jahr und würdigte mit besonderem Dank der Klubgemeinschaft die über 20 jährige Tätigkeit von Hans Deiml als scheidendem Schatzmeister. 21 Jahre lang hat Deiml diese Funktion ausgeübt. Mit nun 76 Jahren übergab er Amt und Unterlagen an Wolfgang Spring.

Eine ständige Aufwärtsentwicklung hat Hans Deiml bei den Lions begleitet. Zäsuren waren die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch Gründung des Lions-Fördervereins vor 20 Jahren und die Einführung des Adventskalenders der Lions vor sieben Jahren, wodurch Spendenaufkommen, aber auch Rechnungslegung, Ausstellung von Spendenquittungen usw. das Arbeitspensum deutlich erhöht haben.

Große Anerkennung und Dankbarkeit bringt ihm die Klubgemeinschaft entgegen, schließlich war seine Arbeit von absoluter Zuverlässigkeit und Genauigkeit geprägt. Hans Deiml übergibt sein Amt nun an Wolfgang Spring: Als Steuerberater bringt er Expertise und Zuverlässigkeit ein und wird es im Sinne Hans Deimls fortführen. Unterstützung erhält Richard Schulan durch Stefan Schlichter als diesjährigem Sekretär des Klubs sowie Martin Kleiner als Mitgliedsbeauftragtem. (AZ)

Themen folgen