30.10.2019

Wechsel im Landratsamt

Seit Anfang Oktober steht die Abteilung „Öffentliche Sicherheit und Verbraucherschutz“ unter neuer Leitung. Auf Julian Pielmeier, dessen beruflicher Weg ihn nun ans bayerische Kultusministerium nach München führt, folgt Boris Peter. Dieser begann nach dem Abitur in Augsburg und einem Jura-Studium in Konstanz seine dienstliche Tätigkeit 2007 beim Polizeipräsidium in Rosenheim als Leiter des Sachgebiets Rechtsangelegenheiten. Anschließend war er drei Jahre in der Polizeiabteilung im Innenministerium tätig, zuletzt als stellvertretender Leiter des Sachgebiets Öffentliche Sicherheit und Ordnung, bevor er 2017 ans Landratsamt Augsburg wechselte und dort die Abteilung Bau- und Umweltrecht übernahm. Wenn der 40-jährige Familienvater nun am Landratsamt antritt, freut er sich darauf, „mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den nahe stehenden Behörden und Organisationen wie Polizei und Feuerwehr Hand in Hand zu arbeiten“. Die Bandbreite der Aufgaben seiner Abteilung ist enorm. Dazu gehören neben den Bereichen Ausländer- und Asylwesen, Sicherheit (mit Katastrophenschutz und Lebensmittelüberwachung) und Verkehrswesen (mit Zulassungs- und Führerscheinwesen) auch das Veterinär- und das Gesundheitsamt. (FA; Foto: Landratsamt Aichach-Friedberg, Wolfgang Müller)

