Wen wollen die Kissinger als Bürgermeister?

Bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung positionieren sich die drei Bürgermeister-Kandidaten für die Wahl in Kissing.

Von Gönül Frey

Wer wird nach 23 Jahren mit Manfred Wolf der neue Bürgermeister? Das entscheidet sich am Sonntag bei der Wahl und es ist eine Entscheidung, die alle Kissinger betrifft. Entsprechend groß war der Andrang bei unserer Podiumsdiskussion Forum live im Erlebachsaal der Paartalhalle moderiert von Thomas Goßner, Redaktionsleiter der Friedberger Allgemeinen. Bei gut 450 Zuhörern mussten sogar noch zusätzliche Stühle aufgestellt werden.

Wer noch unentschlossen war, hatte eine gute Gelegenheit, sich von allen drei Kandidaten ein Bild zu machen: Katrin Müllegger-Steiger für die Grünen, Reinhard Gürtner für die CSU und Ronald Kraus von der SPD äußerten sich zu drei großen Themenfeldern, die auch die Arbeit des künftigen Bürgermeisters prägen werden.

Wachstum und Infrastruktur

Alle drei Kandidaten sehen das Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren vor allem im Bereich der Nachverdichtung, die sich ohnehin nicht verhindern lasse. Um bei der Infrastruktur mitzuhalten, schließen Müllegger-Steiger und Kraus weitere Neubaugebiete in den kommenden Jahren aus. Gürtner dagegen wäre als Bürgermeister dafür offen: „Ich möchte jungen Kissingern die Möglichkeit bieten, am Ort ansässig zu bleiben“, begründete er.

Alle Kandidaten sehen Handlungsbedarf vor allem bei der Kinderbetreuung. Katrin Müllegger-Steiger brachte im späteren Verlauf der Diskussion für den absehbaren Engpass im Herbst eine neue Überlegung ins Spiel: Sie schlug vor, einen Waldkindergarten einzurichten. Dieser benötige nur einen Unterstellraum oder einen Bauwagen und könne somit schnell angeboten werden. Kraus und Gürtner könnten sich das prinzipiell vorstellen, waren aber noch etwas skeptisch, ob ein solches Angebot von den Eltern tatsächlich angenommen würde.

Gewerbe und O&K-Gelände

3,5 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen sind heuer in Kissing veranschlagt. Das ist im Landkreisvergleich kein besonders hoher Wert. Doch beim Umgang mit Gewerbe und speziell der großen mehr oder weniger brachliegenden Fläche des ehemaligen O&K-Geländes gehen die Ansichten auseinander. Katrin Müllegger-Steiger äußerte sich grundsätzlich kritisch gegenüber größeren Gewerbeansiedlungen. „Großes Gewerbe bringt großen Verkehr“, sagt sie und plädiert eher für kleine Handwerksbetriebe und Start Ups. Sowohl Gürtner als auch Kraus würden jedoch gerne die Gewerbesteuereinnahmen steigern und sehen das größte Potenzial für Kissing beim O&K-Gelände, zumal diese Fläche bereits versiegelt ist. Doch beide Kandidaten machen klar, dass die Kommune hier nur bedingt Einfluss hat, weil sich die Grundstücke in privater Hand befinden. Das betrifft auch das derzeitige Erscheinungsbild, das Klaus Wittmann aus dem Publikum als „Schandfleck für Kissing“ bezeichnete. Gürtner versprach, dass es eine seiner ersten Maßnahmen als Bürgermeister wäre, mit den Investoren am O&K-Gelände Kontakt aufzunehmen.

Verkehr und Osttangente

Das emotionalste Thema in Kissing sparte sich Moderator Thomas Goßner bis zum Schluss auf. An der Umgehung in Verbindung mit der Osttangente scheiden sich in Kissing wie nirgendwo sonst die Geister. „Ich stehe grundsätzlich hinter dem Projekt“, sagte Reinhard Gürtner. Er hofft jedoch, dass eine zwei- oder maximal dreispurige Straße ausreicht. Schließlich ende die Umfahrung ja vorerst an der Staatsstraße in Mering. Pro Osttangente positioniert sich auch Ronald Kraus: „Bei 20000 KfZ am Tag brauchen wir eine Ortsumfahrung“. Und diese gebe es eben nur noch in Verknüpfung mit der Augsburger Osttangente. Er empfahl, sich einmal in den Garten bei einem der Anwohner zu begeben: „Das ist Krach ohne Ende!“

Dagegen warnte Katrin Müllegger-Steiger ganz eindringlich vor dem Vorhaben. Sie verwies auf dessen Zielsetzung, die B17 zu entlasten und den Verkehr über Kissing zur Autobahn zu leiten. „Ich und die meisten Kissinger wollen das so nicht“, sagte sie. Die Grünen-Kandidatin plädiert stattdessen kleine rasch umsetzbare Schritte zu unternehmen, wie etwa eine Sanierung der Straßenoberfläche und grundlegende Alternativen wie eine Untertunnelung zumindest zu prüfen. Auch einige Zuhörer brachten vor allem ihre Sorgen in Zusammenhang mit der Osttangente zur Sprache wie etwa eine mögliche Belastung des Trinkwassers.

Darüber hinaus brachten die Zuhörer eine Vielzahl weiterer Anliegen in Bezug auf den Straßenverkehr vor. Sei es zum Tempo 30 in den Wohngebieten, dem baulichen Zustand einiger Fahrbahnen oder Behinderungen durch parkende Autos.

