vor 43 Min.

Wer darf in Merings Sporthallen kostenlos trainieren?

Plus Die Marktgemeinderäte diskutieren darüber, ob Kinder und Jugendliche künftig wieder auch ab 20 Uhr ohne Gebühren Sport treiben können.

Von Eva Weizenegger

In Mering konnten bis 2017 Kinder und Jugendliche der Sportvereine in den Sporthallen unbeschränkt ohne Gebühren trainieren. Doch seit August 2017 besteht ein Vertrag zwischen den Vereinen und der Marktgemeinde, in dem es heißt, dass ab 20 Uhr nur eine Belegung durch Erwachsene gebucht und abgerechnet werden kann. Georg Resch, Präsident des Meringer Sportvereins, sieht darin aber eine Widersprüchlichkeit zu den geltenden Vereinsförderrichtlinien der Kommune und will nun eine Nachbesserung des Vertrags.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Im Finanzausschuss stellte Resch die Problematik dar. „Es hat sich gezeigt, dass aufgrund der immer knapper werdenden Hallenkapazitäten wir mit dem Trainingsbetrieb auch für Kinder und vor allem Jugendliche nach 20 Uhr Trainingsangebote machen müssen.“ Weil dem Verein hohe Kosten entstehen, wenn diese Stunden gemäß dem Vertrag abgerechnet werden, sei eine Streichung der Regelung notwendig. SV Mering könnte sich im Jugendbereich 4000 Euro sparen Resch erklärte, dass der Anteil der Jugendmannschaften weitaus höher sei als bei den Erwachsenen. „25 Nachwuchsmannschaften stehen fünf bis sechs Erwachsenenmannschaften gegenüber“, rechnete Resch vor. Auf die Nachfrage von Petra von Thienen (Grüne) wie viel an Mehrkosten auf den Verein zukomme, antwortete Resch: „Etwa 4000 Euro.“ Jugendsport ist grundsätzlich kostenfrei, die Belegung durch Erwachsene wird mit einem Satz für die Eduard-Ettensberger-Halle in Höhe von 8 Euro pro Stunde sowie für die Mehrzweckhalle je nach Raumbedarf zwischen 2,50 und 6,50 Euro mit der Förderung gegengerechnet. Kandler erklärte, warum man sich 2017 für den Vertrag entschieden habe. „Übrigens gab es dazu auch einen Gemeinderatsbeschluss“, merkte er an. Man habe mit dem Vertrag unnötige Kontrollen vonseiten der Verwaltung vermeiden wollen. „Denn bis 2017 hat es ja gereicht, wenn ein Jugendlicher mittrainiert hat und dann wurde nicht für Erwachsene abgerechnet“, sagte Kandler. Raumnot: auch Jugendmannschaften trainieren in Mering nach 20 Uhr Dagegen verwehrten sich Resch und Andreas Widmann (SPD/parteifrei). Widmann, der im Vorstand des Turnvereins tätig ist, dazu: „Das war nicht der Fall.“ Er brach eine Lanze dafür, die Regelung wieder abzuschaffen. „Die Vereine trainieren nicht gerne mit den Jugendmannschaften nach 20 Uhr, doch wir haben oft gar keine andere Möglichkeit mehr, weil die Hallenkapazitäten so knapp sind.“ Auch Resch sagte: „Ich stehe persönlich dafür ein, dass wir ehrlich abrechnen.“ Schließlich entbrannte eine Debatte darüber, ob diese vertragliche Änderung rückwirkend für das Jahr 2018 gelten soll. Kämmerer Stefan Gillich machte darauf aufmerksam, dass es für das bereits abgerechnete Jahr 2018 einen erheblichen Verwaltungsaufwand darstellen würde. Das ließ Resch nicht gelten: „Ich war im Februar 2019, also rechtzeitig, in der Verwaltung und habe auf die Problematik hingewiesen.“ Bürgermeister Kandler mahnte zur Kostenkontrolle: „Sie sind hier nicht nur Vertreter der Sportvereine, sondern auch Marktgemeinderäte und haben auf die Kasse der Kommune zu achten.“ Resch entgegnete: „Da darf dann künftig niemand mehr Marktgemeinderat werden, der sich in einem Verein engagiert.“ Schließlich ließ Bürgermeister Kandler abstimmen. Mit seiner Gegenstimme entschieden die Mitglieder des Finanzausschusses, dass die Nutzungsvereinbarung künftig ohne den Passus „ab 20 Uhr kann nur die Belegung durch Erwachsene gebucht und abgerechnet werden für die Nutzer der Eduard-Ettensberger-Halle sowie der Mehrzweckhalle“ gilt.

Themen folgen