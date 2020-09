11:00 Uhr

Werden in Dasing das Freibad und die Freizeitanlage gefördert?

Plus In Dasing hoffen die Verantwortlichen auf Zuschüsse bei der Schwimmbecken- und der Sportheimsanierung. Bei Rieden wird eine Kreuzung modernisiert.

Von Michael Postl

An zwei Förderprogrammen möchte die Gemeinde Dasing teilnehmen. Dank der „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ können bis zu 45 Prozent der Kosten für bauliche Maßnahmen vom Bund übernommen werden, darunter fällt in den kommenden Jahren auch die Sanierung des Schwimmbades.

Betroffen wären dann die Bassins für Schwimmer und Nichtschwimmer, das Babybecken wurde bereits vor etwa drei Jahren komplett neu gefliest und renoviert. Akut ist das Vorhaben derweil nicht, das Thema kommt laut Bürgermeister Andreas Wiesner jedoch immer wieder mal auf. Wenn die dringend benötigten Zuschüsse tatsächlich an Dasing gehen, dürfte das Vorhaben auch im nächsten Jahr zum Thema werden.

Förderungen in Dasing: Wiesner rechnet nicht mit den größten Chancen

Das zweite Programm des Freistaats Bayern betrifft derweil die Förderung von Sportstätten. Dabei kann der staatliche Kostenanteil bis zu 90 Prozent betragen. Mit den dann zur Verfügung stehenden Mitteln könnte die Gemeinde die Sanierung der Freizeitanlage stemmen. Dabei geht es insbesondere um das fast 40 Jahre alte Sportheim.

Insbesondere dessen Isolation muss verbessert werden, dazu kommen Arbeiten an Wänden, Dach, Fenstern und Fassade. Die Mittel von etwa 26 Millionen für ganz Bayern sind derweil begrenzt, Wiesner rechnet daher nicht mit den allergrößten Chancen für Dasing.

Die weiteren Themen des Dasinger Gemeinderates

Solaranlage Bereits in diesem Jahr können dagegen die Arbeiten für den Solarpark in Taiting beginnen. Der Bebauungsplan für dieses Vorhaben ist bereits genehmigt.

Neubau Für die Errichtung eines Einfamilienhauses in Rieden hat der Gemeinderat derweil grünes Licht gegeben. Dem Antrag auf ein Emissionsgutachten wurde zudem in Absprache mit den zuständigen Behörden stattgegeben. Da mehrere Viehbetriebe in der Gegend um Rieden und Tattenhausen stehen, dürfen direkte Nachbarn des neuen Einfamilienhauses ihren Viehbestand nach dessen Bau nicht erhöhen, denn die Emissionsgrenze sei laut dem Gutachten dann erreicht.

Das Dasinger Freibad wird dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie womöglich nicht genutzt.

Bei Dasing-Rieden wird eine Kreuzung modernisiert

Straßenbau: Die Kreuzung am Westerhof in Rieden wird ausgebaut. Denn aktuell entspricht sie laut Wiesner nicht dem Stand der Technik. Geplant ist daher neben der Modernisierung ein Gehweg bis zur Bushaltestelle an der Dorfstraße, auch die Verkehrsinsel dürfte größer werden. Ob auch eine Begrünung dazukommt, kann Wiesner derweil noch nicht sicher sagen, derzeit ziert ein Baum die Verkehrsinsel.

Erweiterung: In Wessiszell gab der Gemeinderat dem Antrag auf eine zweite Maschinenhalle neben einer bereits bestehenden Halle statt.

Feuerwehr: Wie bereits mehrfach berichtet, bekommt die Freiwillige Feuerwehr Dasing ein neues Fahrzeug, die Kosten bewegen sich zwischen 100.000 und 110.000 Euro.

