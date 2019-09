09:22 Uhr

Zwei Unfallfluchten in Friedberg an einem Tag

Zwei Unfallfluchten am Montag in Friedberg.

An der Josef-Wassermann-Straße und der Afrastraße haben sich am Montag in Friedberg Autofahrer aus dem Staub gemacht.

In Friedberg hat es am Montag zwei Unfallfluchten gegeben – eine davon mit beträchtlichem Schaden.

Gegen 12.30 Uhr stellte eine 57-Jährige ihren Opel in der Josef-Wassermann-Straße ab. Als sie gegen 17 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren, linken Türe des Fahrzeugs. Der Schaden dürfte laut Polizei bei 2500 Euro liegen und wurde wohl von einem Lkw beim Rangieren verursacht.

Um 17.30 Uhr stießen in der Bahnunterführung der Afrastraße die jeweils linken Außenspiegel zweier Fahrzeuge zusammen. Die 52-Jährige Fahrerin eines schwarzen Mini, an dem bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstanden war, konnte zum gegnerischen Fahrzeug lediglich angeben, dass es sich um einen silberfarbenen Wagen mit einer Fahrerin am Steuer handelte.



Hinweise in beiden Fällen nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

Themen Folgen