Aichach

06:15 Uhr

Auto kracht in Aichach in Supermarkt: Prozess geht in die nächste Runde

Plus Ein beinamputierter Mann verursacht auf dem Aichacher Milchwerk-Gelände einen schweren Unfall. Der Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt und geht in Berufung.

Von Evelin Grauer

Es klingt beinahe unheimlich, was das Opfer des Milchwerk-Unfalls Mitte März vor dem Aichacher Amtsgericht erzählt. Der 69-jährige Aichacher ist am Tag des Unfalls noch schnell im Supermarkt einkaufen, weil er etwas für die Enkelkinder kochen will. An der Kasse freut er sich, weil ihn eine freundliche Dame vorlässt. Diese prophezeit ihm aber noch: "Keine Freude ohne Tränen." Wenig später wird der Rentner beim Verlassen des Ladens von einem Auto erfasst, das ihn durch die Glasscheibe wieder zurück in den Markt reißt. Der Mann wird bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer wurde vor drei Wochen zu einer Geldstrafe von 4200 Euro verurteilt. Er und auch die Staatsanwaltschaft haben Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Das teilte Richter Axel Hellriegel auf Anfrage unserer Redaktion mit. Er hatte den Angeklagten wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 140 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt. Der heute 70-jährige Fahrer wohnte im Juli 2023, zum Zeitpunkt des Unfalls, noch im Landkreis Aichach-Friedberg und lebt jetzt in Augsburg. Der beinamputierte Mann schilderte vor Gericht, dass er in den Behindertenparkplatz vor dem Supermarkt auf dem Milchwerk-Gelände einparken wollte. Dabei sei er "mit dem linken Fuß zu schnell aufs Gaspedal" gekommen.

