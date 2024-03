Aichach

Auto kracht in Supermarkt: Fahrer äußert sich vor Gericht erstmals zum Unfall

Dieser weiße Opel Astra krachte Mitte Juli 2023 in den Pfandrückgabebereich eines Supermarktes auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach. Der Fahrer stand jetzt in Aichach vor Gericht.

Plus Ein heute 70-Jähriger fuhr im Juli 2023 mit seinem Auto in einen Supermarkt auf dem Aichacher Milchwerk-Gelände. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Das sagen beide vor Gericht.

Von Evelin Grauer

Für großes Aufsehen hatte im Juli 2023 ein Unfall auf dem Aichacher Milchwerk-Gelände gesorgt. Ein Auto krachte damals in den Eingangsbereich eines Supermarktes. Dabei riss es einen Fußgänger mit und durchbrach mit diesem die Glasscheibe. Der Aichacher erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Fahrer des Unfallautos stand jetzt in Aichach vor Gericht. Er schilderte den Hergang anders als die Anklage.

Staatsanwältin Teresa Freutsmiedl warf dem inzwischen 70-jährigen Angeklagten fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung vor. Sie ging davon aus, dass der beinamputierte Mann beim Einparken in den Behindertenparkplatz vor dem Supermarkt ein Problem mit seiner Beinprothese hatte und deshalb zu stark beschleunigte. Diese Annahme erwies sich im Laufe des Prozesses aber als falsch. So fiel letztlich der erste Anklagepunkt weg.

