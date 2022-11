Balance statt Burn-out – wie arbeiten junge Menschen?

Plus Work-Life-Balance: ein Phänomen der modernen Zeit. Vier junge Wittelsbacher erzählen, wie sie zu Überstunden stehen, Schichtdienst – und ihrer Freizeit.

Arbeiten bis zum Umfallen? Für viele junge Menschen ist das keine Option. Sind sie deswegen faul? Der Arbeitsmarkt ist im Wandel und die Nachfolger fordern immer mehr Flexibilität. Arbeit gegen Freizeit: Vier junge Auszubildende aus dem Wittelsbacher Land reden darüber, was ihnen wichtiger ist und warum.