Coffee with a Cop: Polizei lädt zum Austausch am Marienplatz ein

Am Mittwoch findet ein länderübergreifender Sicherheitstag der Polizei statt. Auch in Friedberg gibt es Aktionen – Interessierte können mit Beamten ins Gespräch kommen.

Verschiedene Einsätze, Kontrollmaßnahmen und Veranstaltungen organisiert die Polizei am Mittwoch, 17. April. Dort findet ein länderübergreifender „Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum“ statt. Für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es die Möglichkeit, direkt mit der Polizei in Kontakt zu treten.

Aktionen der Polizei im Kreis Aichach-Friedberg

Die Aktion „Coffee with a cop“ der Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Friedberg ist am Mittwoch von 10 bis 15 Uhr auf dem Marienplatz. Dort soll „in angenehmer Atmosphäre Zeit für Gespräche zu aktuellen und allgemeinen Themen“ sein. An mehreren Orten im Landkreis gibt es zudem Fuß- und Fahrradstreifen sowie Präventionsstände zu Schulwegüberwachung und Mobiler Wache. (AZ)