Märkte, Konzerte, Kabarett: Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Blechbläser: Die beiden Friedberger Blechbläserquintette Men in Blech und Abgebrasst laden zu zwei vorweihnachtlichen Konzerten ein, eines am Samstag um 18 Uhr in der Kirche St. Radegundis Wulfertshausen und eines am Sonntag um 16 Uhr in Herrgottsruh.