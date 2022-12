Voting: Affing und Friedberg gehören zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten

Auf dem ersten Platz bei der Abstimmung unserer Redaktion landet die Rainer Schlossweihnacht, gefolgt von dem Affinger Weihnachtsmarkt und dem Friedberg Advent.

Eine Woche lang konnten unsere Leserinnen und Leser fleißig abstimmen. 1998 Stimmen wurden insgesamt abgegeben - mit einem eindeutigen Ergebnis. Die Schlossweihnacht in Rain landet mit 614 Stimmen unangefochten auf dem ersten Platz. Doch der zweite Platz ist nicht weniger verdient: Auf 506 Stimmen kommt der Affinger Weihnachtsmarkt im Schloßhof. Den dritten Platz ergattert der Friedberger Advent mit 132 Stimmen. Affing und Friedberg gehören also laut des Leservotings zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten in der gesamten Region Augsburg.

Der Friedberger Advent hat noch bis zum 23. Dezember geöffnet

Kein Wunder - denn der Affinger Weihnachtsmarkt hat viele Fans und das nicht nur im Ort, sondern auch weit darüber hinaus. Mit dem Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher schafft quasi die ganze Gemeinde eine besondere Atmosphäre im Schloßhof. Das Angebot ist vielfältig und kann mit den größeren Städten mithalten: Neben zahlreichen kulinarischen Schmankerln und Kinderprogramm gibt es im Handwerker- und Kulturstadl auch viel Selbstgemachtes zu kaufen. Im Gegensatz zu vielen Weihnachtsmärkten in Städten ist das Gelände weitläufig, auch wenn in diesem Jahr der Andrang groß war. Der Weihnachtsmarkt in Affing vereint Spaß mit einem gemeinnützigen Zweck. Wer sich den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr noch anschauen wollte, kommt leider zu spät. Geöffnet war lediglich am zweiten und dritten Adventswochenende.

Der Friedberger Advent zieht in diesem Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region an. Foto: Sebastian Richly

Für einen Besuch auf dem Friedberger Advent bleibt dagegen noch etwas Zeit. Er ist bis zum 23. Dezember täglich geöffnet - unter der Woche von 16 bis 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 13 bis 20.30 Uhr. Die Stände sind in der Friedberger Innenstadt rund um die Kirche St. Jakob verteilt, sowie im Archivhof. Umrahmt wird der Adventsmarkt unter anderem durch zahlreiche Konzerte, die sowohl im naheliegenden Friedberg Schloss als auch in St. Jakob oder der Wallfahrtskirche Herrgottsruh stattfinden. Auch das kulinarische Angebot kann sich sehen lassen. Besonders schön wird der Friedberger Advent durch die vielen Lichter, die den Markt in ein stimmungsvolles Ambiente hüllen.