Schlemmen und strampeln: Eine Radtour von Wirtshaus zu Wirtshaus

Plus Acht Wirtschaften, 60 Kilometer - und viel, viel Essen: Unsere Reporterin ist bei der ersten Genussradtour der Spezialitätenwirte im Wittelsbacher Land mitgefahren.

Ein paar Kilometer auf dem E-Bike zurücklegen, etwas Feines essen, weiterradeln durch die idyllische Hügellandschaft, Pause, noch einmal essen - und das stundenlang, 60 Kilometer, acht Wirtschaften, unzählbare Kalorien und viele glückliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das war die erste Genussradtour der Spezialitätenwirte im Wittelsbacher Land. "Tour-Guide" war Fritz Kühner, Seniorchef von Kühner's Landhaus in Kissing. „Passt auf, dass immer zwei Finger breit Luft zwischen den Felgen bleibt“, meinte er beim Start zu der 20-köpfigen Gruppe. Wie lief die Tour - und was gab es alles Leckeres zu essen?