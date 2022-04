So nachhaltig wird die Wittelsbacher Realschule in Aichach

Plus Kreisräte diskutieren über Erweiterungspläne für die Aichacher Schule. Im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen.

Hans Friedrich Stock ist begeistert. "Wenn wir das schaffen, ist es einem Neubau gleichzusetzen", lobte der Leiter der Wittelsbacher Realschule in Aichach das Konzept für die Erweiterung seines Hauses. Und auch unter den Kreisräten stießen die Entwürfe der Fachplaner auf breite Zustimmung. Bevor die zusätzlichen Räume bezogen werden können, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen.