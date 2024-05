Vortrag zum Thema Harninkontinez und Beckenbodenschwäche

Chefarzt Gabriel Stoinescu hält zwei Vorträge zu diesem Thema in Aichach und Friedberg.

Zum Dr. med. Gabriel Stoinescu, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe an den Kliniken an der Paar wird in Aichach am Mittwoch, 15. Mai, und in Friedberg am Mittwoch, 12. Juni, zum Thema Harninkontinenz und Beckenbodenschwäche - Hilfe für Frauen, sprechen. Die Vorträge sind Teil der gemeinsamen Medizinischen Vortragsreihe der Volkshochschule des Landkreises Aichach-Friedberg, der Kliniken an der Paar sowie des Fördervereins Krankenhaus Friedberg und des Fördervereins Krankenhaus Aichach. Beide Vorträge beginnen um 19 Uhr und dauern voraussichtlich bis 20.30 Uhr.

„Jede dritte Frau über 60 Jahren leidet unter einer Form der Inkontinenz“, erklärt Dr. Gabriel Stoinescu. Man gehe davon aus, dass bis zu 15 Millionen Frauen betroffen sind. "Und dennoch ist das Thema ein Tabu, welches Frauen häufig nicht ansprechen, aber sehr darunter leiden können.“ Die Ursachen für eine Harninkontinenz können vielfältig sein, darum unterscheiden Experten verschiedene Formen – etwa unter anderem die Belastungs- oder Stressinkontinenz. In seinen beiden Vorträgen wird der Chefarzt über Ursachen, Risikofaktoren sowie über aktuelle Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen mit Harninkontinenz informieren.

Dr. Gabriel Stoinescu, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe der Kliniken an der Paar, referiert zum Thema Harninkontinenz und Blasenschwäche. Foto: Klinken An der Paar/kathrin Ruf

"Frauen mit Harninkontinenz sollten sich ihrem Schicksal nicht ohnmächtig ausgeliefert fühlen. Es gibt vielfältige Behandlungsmöglichkeiten wie etwa Beckenbodentraining, medikamentöse und auch operative Therapien. Durch diese Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten ist eine deutliche Besserung und sogar mitunter eine Heilung möglich“, so Gabriel Stoinescu.

Ein weiterer Schwerpunkt der Vorträge werden die Möglichkeiten von sogenannten minimalinvasiven Eingriffen, oft auch als Schlüssellochchirurgie bezeichnete Operationen sein, mit denen bei einer Absenkung des Beckenbodens und der Bauchorgane entgegengewirkt werden kann.

Die Vorträge finden statt am Mittwoch, Mai, im Erdgeschoss des Krankenhauses Aichach sowie am Mittwoch, 12. Juni, im Seminarraum (5. Stock) des Personalwohnheims des Krankenhauses Friedberg, Hermann-Löns-Straße 4. Der Unkostenbeitrag beträgt 3 Euro, für Mitglieder der beiden Fördervereine ist der Eintritt frei. Da die Plätze beschränkt sind, wird eine Voranmeldung empfohlen, telefonisch unter 08251 87 37-0 oder per E-Mail unter anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de gebeten, eine Abendkasse für Restplätze wird es geben.