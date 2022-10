Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Ein geparkter BMW wird in Baindlkirch angefahren, dabei entsteht ein Schaden von 3000 Euro.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein am Schmiedberg in Baindlkirch geparkter violetter BMW angefahren. Der Pkw wurde im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Der bislang unbekannte Täter verursachte einen Schaden von nahezu 3000 Euro. Hinweise sind bei der Polizei Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 möglich. (AZ)