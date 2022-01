Baindlkirch

vor 33 Min.

Schnitzelsemmel und Fox im Boandl - so erleben Besucher die Kultdisko

Das verbinden die Menschen in Aichach-Friedberg mit der Diskothek Boandl in Baindlkirch.

Plus Das Boandl in Baindlkirch ist die älteste familiengeführte Diskothek Deutschlands. Was die Menschen in Aichach-Friedberg mit der Kultdisko verbinden.

Von Sebastian Richly

Seit 1978 betreibt die Familie Ittlinger die Diskothek Boandl in Baindlkirch. Schon in den Siebzigern war das Tanzlokal im Rieder Orstteil der Treffpunkt für Feierwütige aus der Region. Im Verlauf der Jahre hat sich in Sachen Musik einiges getan. Aber: Damals wie heute - das Boandl ist Kult.

