Umgehört bei Wirten in der Region: Ist Fisch am (Kar-)Freitag noch ein Muss?

Die Gaststätte Metzger in Wulfertshausen bietet am Karfreitag traditionell eine umfangreiche Fischkarte an. Chefin Tanja Tremmel und Rita Krauth präsentieren ein typisches Gericht.

Plus Von Jakobsmuscheln bis Lachs-Salat: Wir haben nachgefragt, wie es Wirtshäuser und ein Feinkostladen im Raum Friedberg mit dem Fleischverzicht am Karfreitag halten.

Von Daniela Egert

Religiöse Bräuche bröckeln – gilt das auch für das Fleischverbot am Karfreitag? Eine Umfrage bei Gastwirten und einem Feinkostgeschäft in der Region gibt hier Aufschluss. So unterstreicht Jaqueline Kreisi, Chefin von Wirtshaus und Pension Kreisi, dass Friedberg nach wie vor sehr katholisch geprägt sei. „Wenn wir Karfreitag öffnen, kommen Gruppen, die speziell Fisch bestellen. Und das sind keineswegs nur Senioren. Insgesamt sieht man das Ganze aber inzwischen locker, weil sich die Gesellschaft verändert hat.“

Auch in ihrer eigenen Familie wird am Gedenktag des Leidens Christi auf Wurst beim Frühstück verzichtet. In der Klasse von Jaqueline Kreisis Tochter, welche dieses Jahr gefirmt wird, essen manche Schüler am Karfreitag auch gar nichts, fügt die dreifache Mutter hinzu. Ihr Gasthof bleibt dieses Jahr an diesem Feiertag geschlossen – schließlich „fahren da viele Friedberger auch weg“.

