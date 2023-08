Autofahrerin missachtet in Taiting die Vorfahrt

Nicht einigen konnten sich der Fahrer einen Kleintransporters und eine Pkw-Lenkerin nach einem Unfall in Taiting.

Die Autofahrerin hatte, so die Angaben der Polizei, am Freitag gegen 14 Uhr im Bereich Taiting an einer Engstelle den Vorrang des Kleintransporters missachtet. Der Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten und die Ladung wurde beschädigt. Sie war nicht ordnungsgemäß gesichert. Der Kleintransporter-Fahrer und die Pkw-Lenkerin unterhielten sich kurz, tauschten aber keine Personalien aus. Die Frau entfernte sich mit ihrem Auto. Der Kleintransporter-Fahrer verständigte die Polizei Friedberg, die sich zunächst um seine ungesicherte Ladung kümmerte. Nun wird die beteiligte Pkw-Fahrerin gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter der Rufnummer 0821/3231710 zu melden. (AZ)