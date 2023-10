Bilderrätsel: Gewinnerin aus Dasing wollte eigentlich schon aufgeben

Eine Wasserflasche beschert Ruth Wachinger 1000 Euro beim Bilderrätsel unserer Zeitung. Gewonnen hat sie (fast) noch nie bei einem Gewinnspiel. Mit einer Ausnahme.

Ordnung muss sein. Und so zählt die kleine Enkelin von Ruth Wachinger erst einmal nach. Sind das auch wirklich zehn Scheine? Nach etwas Überlegen kommt sie zum Ergebnis: "Ja, es sind zehn!" Damit ist ihre Großmutter um 1000 Euro reicher. Dafür hatte sie nur eine kurze Nachricht geschrieben, ohne viel Hoffnung auf Erfolg.

Schon seit vielen Jahren macht Ruth Wachinger aus Dasing beim Bilderrätsel unserer Zeitung mit. "Das ist das einzige Gewinnspiel, bei dem ich teilnehme, Lotto spiele ich auch nicht." Am Morgen wollte sie eigentlich gar keinen Tipp mehr abgeben, sagte: "Das bringt doch eh nichts." Doch nach einigem Blättern in "ihrer" Friedberger Allgemeinen dann der Sinneswandel. Sie schrieb über Whatsapp das Lösungswort "Wasserflasche" - und bekam am Nachmittag einen Anruf.

Dasingerin möchte Gewinn Enkelinnen schenken - und Wellness machen

"Da war mir schon klar, dass ich gewonnen habe. Was sollte die Zeitung sonst von mir wollen?" Die Freude war groß, schließlich hat sie noch nie etwas gewonnen. Einmal abgesehen vom Lesewettbewerb in der Schule. "Damit motiviere ich meine Enkelinnen heute noch, wenn sie mal wieder nicht lesen wollen", sagt die frühere Mitarbeiterin im Dasinger Bürgerbüro mit einem Lachen.

Für sich selbst möchte die 66-Jährige das Geld jedoch nicht behalten. Zumindest nicht ganz. Ein großer Teil soll an ihre Enkelinnen gehen. Aber auch sich selbst möchte sie etwas gönnen. "Ich werde es wohl für Wellness ausgeben. Da muss man einfach gar nichts machen und kann mal durchhängen." Ein weiteres Hobby von Wachinger ist ihr Garten. "Das ist viel Arbeit, macht aber Spaß." So dauert es auch nicht lange, um einen schönen Platz für ein Foto zu finden.

Ruth Wachinger aus Dasing startet immer mit dem Friedberger Teil

Ihren Tag startet sie jeden Morgen mit der Friedberger Allgemeinen - und das seit 40 Jahren. Dann sitzt sie gemütlich in ihrem bestenfalls sonnendurchfluteten Wintergarten und blättert sich durch die aktuelle Ausgabe. "Ich fange immer hinten im Lokalteil an." Aber auch die vorderen Seiten legt sie nicht einfach beiseite. Gerade derzeit wirft sie immer wieder einen genaueren Blick auf den Politikteil. Grund sind natürlich die anstehenden Landtagswahlen. "Das ist derzeit schon spannend." Ausgezahlt hat sich die Lektüre für die Dasingerin am 4. Oktober auf alle Fälle.