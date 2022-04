Dasing will sich gegen Stromausfälle wappnen

Die Feuerwehr Dasing bekam im Gemeinderat Lob - und es wurden Neuanschaffungen diskutiert. Dazu zählt ein Notstromversorgung im Ort. Sie dient auch der Kläranlage.

Gelobt wurde im vergangenen Gemeinderat Dasings das Engagement innerhalb der Freiwilligen Feuerwehren. "Personell haben wir uns da grundlegend positiv verbessert", sagte Andreas Wiesner, Bürgermeister und aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Die Mindeststärke sei in allen Stationen erfüllt. Mehr Bedarf gebe es bei der technischen Ausstattung. Beispielsweise soll ein neues Logistikfahrzeug dazu kommen.

Ein Teil des Feuerwehrbedarfsplans ist eine Notstromversorgung. 2024 soll in Dasing ein Notstromaggregat verbaut werden. Dies sei aus zwei Gründen wichtig. "Zum einen schützt das vorsorglich die Gemeinde vor einem großen Stromausfall", erklärte er. Zum anderen sei dies besonders für die biologische Kläranlage ein Gewinn. "Sollte es zu einem großen Stromausfall kommen, haben wir nur 18 Stunden Zeit, um die Kläranlage wieder ans Netz zu bekommen. Ansonsten kippt sie", erklärte Wiesner. Im Notfall wolle man von der allgemeinen Stromversorgung unabhängig sein. "Die geopolitische Lage auf der ganzen Welt steht für sich", so der Bürgermeister.

Zusammenarbeit unter den Feuerwehren steigt

Anne Glas (Aktive) empfand das hohe Engagement innerhalb der Feuerwehren ebenfalls als positiv. Sie wünschte sich eine höhere Vernetzung zwischen den einzelnen Feuerwehren in den Ortsteilen. "Durch eine engere Zusammenarbeit könnte man Synergieeffekte nutzen", erklärte sie. "Klar ist es toll, jedes Gerät selbst zu haben, aber so könnte man sich auch Kosten sparen." Die Gemeinde solle nicht alleinig alle Kosten für die Ausstattung der Feuerwehr tragen. Der Bürgermeister meinte daraufhin, dass die Vernetzung in den vergangenen 25 Jahren bereits deutlich zugenommen habe. "Die Kameradschaft ist natürlich schön, aber ohne eine gewisse Zusammenarbeit geht es heutzutage auch einfach nicht mehr", so Wiesner. Glas erkundigte sich zudem, wie genau das Logistikfahrzeug genutzt werden soll. "Es handelt sich dabei um ein vollwertiges Einsatzfahrzeug, welches auch regelmäßig genutzt werden soll", erklärte Wiesner.

Peter Fiehl ( CSU) bemängelte, dass die Dasinger Freiwillige Feuerwehr auch zu Einsätzen auf die A8 müsse. "Die Freiwillige Feuerwehr sollte nur für die Gemeinde zuständig sein. Wir sollten nicht dafür zahlen müssen, dass wir auf die Autobahn fahren", meinte er. Der finanzielle Zuschuss, welchen es für den Feuerwehrbedarf gibt, stehe noch nicht final fest, erklärte der Bürgermeister. Auch den Mehraufwand, welcher durch die Einsätze auf der Autobahn entstehe, sei nicht zu beziffern. Anton Plöckl (CSU) ergänzte, dass es nicht darum gehe, dass der Landkreis alles zahlt, sondern um eine angemessene Förderung des Bedarfs.

Steigende Energiepreise haben auch Einfluss auf Bedarfsplanung

Albert Kreutmayer (FWD) kam auf die Notstromversorgung zurück. "So wie in der Energiebranche die Preise explodieren, sollte der Einbau eines Notstromaggregats vielleicht von 2024 vorgezogen werden. Da sollte man frühzeitig schauen", sagte er. Am Ende wurde dem Feuerwehrbedarfsplan für die Jahre 2022 bis 2026 einstimmig zugestimmt. Die weiteren Themen der Sitzung:

Straßenbeleuchtung Außerdem stimmte der Rat dem neuen Straßenbeleuchtungsvertrag zu. Durch den neuen Vertrag kommt es bei der Straßenbeleuchtung zu Energie- und Preisersparnissen. Seit Neuestem entfällt zudem der Werksbeitrag in Höhe von 30 Prozent. Jährlich führt das zu Einsparungen von etwa 340 Euro.