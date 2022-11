Dasing

Ein Skatepark als Signal für die Jugend

Einen Pumptrack wie in Stadtbergen - das wünschen sich in Dasing und Umgebung sicher viele Kinder und Jugendliche.

Plus Die Gemeinde Dasing hat in den kommenden Jahren Großes vor. Passt in diese Pläne ein Skatepark auch noch rein? Muss nicht, sollte aber. Für die Jugend.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Es ist nicht gerade wenig Geld, das Dasing für seine Zukunft aktuell in die Hand nimmt. Das größte Vorhaben ist der Neubau des Verwaltungsgebäudes. Hinzu kommen die Sanierung des Freibads und der Ausbau des Glasfasernetzes. Auch über die Neuanschaffung eines Feuerwehrautos wurde diskutiert. Ein Park für Mountainbiker und Skateboardfahrerinnen könnte nun zusätzlich auf die Liste kommen. Eine Investition, fast gänzlich Kindern und Jugendlichen im Umkreis gewidmet. Und genau deshalb wäre sie wichtig.

