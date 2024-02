Dasing

18:15 Uhr

Jimmy's Funpark: Der Vulkan begeistert auch noch nach 20 Jahren

Plus Der Vulkan in Jimmy's Funpark in Dasing ist seit der Eröffnung fester Bestandteil des Indoorspielplatzes. Für die Kinder ist er aber immer noch ein Highlight.

Von Philipp Holzhey Artikel anhören Shape

2023 hatte Inhaber-Familie Wolf bereits Grund zu feiern. Jimmy's Funpark wurde 20 Jahre alt. Von Beginn an fester Bestandteil des Inventars: der Vulkan. Mit seinen sechs Metern Höhe thront er fast schon majestätisch über den anderen Attraktionen in der Halle direkt neben der Autobahnausfahrt Dasing. Aus allen Richtungen versuchen Kinder, seinen Krater zu erklimmen. Freude und Enttäuschung wechseln sich in den kleinen Gesichtern ab. Nicht alle schaffen es bis ganz nach oben, wo eine neun Meter lange Röhrenrutsche auf sie wartet. Dabei hat der Indoor-Vulkan eines mit seinen größeren Verwandten in freier Natur gemeinsam: Er kann ausbrechen.

Fast schon mystisch ragt der Vulkan aus der dschungelartigen Szenerie in Jimmy's Funpark empor. Foto: Philipp Holzhey

Der erste Vulkan Dasings steht in Jimmy's Funpark

Warum ausgerechnet ein Vulkan? Ja warum denn eigentlich, Herr Wolf? "Kurz gesagt wollten wir ein Highlight schaffen, auf das nicht jeder sofort raufkommt, der es probiert", so Inhaber Christian Wolf. Wie die vergangenen 20 Jahre zeigen, ist das durchaus gelungen. Dank der Kletterhilfen und herabhängenden Seile schaffen es dann aber doch einige mutige Kletterinnen und Kletterer bis auf die Plattform an der Spitze des Vulkankegels und können die Aussicht auf die Halle genießen, bevor es mit einer Rutschpartie wieder zum Fuß des Kraters hinab geht. Zwischen zwei und zwölf Jahren versuchen sich alle Altersklassen gleichermaßen begeistert daran, den Vulkan zu bezwingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen