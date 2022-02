Landwirte protestieren vor dem Dasinger Aldi

Höhere Standards in der Tierhaltung verlangt der Discounter künftig auch von seinen Milchlieferanten. Der Bauernverband kritisiert die aktuelle Kampagne von Aldi als verlogen.

Mit großen Anzeigen kündigt der Lebensmitteldiscounter ALDI aktuell einen "#Haltungswechsel" für mehr Tierwohl an. Frischfleisch soll bis 2030 nur noch aus den Haltungsformen 3 und 4 kommen. Zusätzlich hat Aldi nun angekündigt, dass bei Eigenmarken künftig keine Frischmilch aus Haltungsform 1 mehr verkauft werden soll. Verlierer dabei wären insbesondere kleinere tierhaltende Betriebe in ganz Süddeutschland, kritisiert in einer aktuellen Stellungnahme der Bayerische Bauernverband. Die örtlichen Vertreter machten mit einer Protestaktion vor dem Aldi in Dasing auf die Situation aufmerksam.

Politik und Bauernverbände in Bayern und Baden-Württemberg hätten in den letzten Jahren gemeinsam an Wegen gearbeitet, damit genau diese Betriebe ihre Tierhaltung Schritt für Schritt weiterentwickeln können. Mit der kurzfristigen Umstellung gefährde der Discounter die regionale Landwirtschaft: "Die Standards in Sachen Tierwohl steigen. Doch die Frage, wer die damit verbundenen Kosten trägt, ist offen. Die Existenz Dutzender Höfe im Landkreis steht auf dem Spiel", erklärt Reinhard Herb, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes im Landkreis Aichach-Friedberg.

Landwirte kriegen oft keine Genehmigungen für Tierwohl-Ausbau ihres Betriebs

Das unterstreicht Bauer Martin Wernberger exemplarisch an seinem Betrieb, der zwischen Laimering und Sielenbach liegt. "Wir erfüllen aktuell die Vorgaben der Haltungsstufe 2. Das ist mehr als der gesetzlich vorgeschriebene Standard. Um auf 3 oder gar 4 zu kommen, müssten wir viel Geld in die Hand nehmen und anbauen. Die Finanzierung ist das eine, die Baugenehmigung zu bekommen das andere." Da pflichtet ihm Kreisbäuerin Sabine Asum bei: "Mir ist ein Fall bekannt, wo ein neuer Tierwohl-Putenstall mit Auslauf gebaut werden sollte. Am Standort in Ortsnähe hat der betreffende Betrieb keine Genehmigung bekommen." Denn wenn die Tiere sich an der frischen Luft bewegen, dann rieche man das eben auch. "Schizophrenerweise wäre stattdessen aber ein voll abgeschlossener, zwangsgelüfteter Stall - also das, was der Verbraucher nicht mehr haben möchte - vom Amt sofort genehmigt worden", ärgert sie sich die Kreisbäuerin. Für die Betriebe, die aus solchen Gründen nicht zeitnah umbauen können, sieht es düster aus. "Aldi wird unser Fleisch nicht mehr abnehmen. Ab 2030 sind wir dann definitiv raus."

Gemeinsam mit betroffenen Bäuerinnen und Bauern machten Herb und Asum nun mit einer Aktion vor der Aldi-Filiale in Dasing auf die nach Ansicht der Bauernverbands verlogenen Werbemaßnahmen aufmerksam: "In teuren Anzeigen behauptet Aldi, dass Tierwohl eine Frage der Haltung sei", so Herb. "Vor allem ist Tierwohl aber eine Frage der Umsetzbarkeit und des Geldes. Zu einem Haltungswechsel bei den Bauern gehört aber auch der entsprechende Haltungswechsel bei Aldi selbst: ein Ende der Niedrigpreise!"

Weitere Infos sowie einen offenen Brief von Bauernpräsident Walter Heidl an Aldi gibt es auf der Internetseite des Bayerischen Bauernverbands.