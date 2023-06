Dasing

12:00 Uhr

Nachbarin hat vor Gericht keine Chance gegen Halle am Dasinger Ortsrand

Eine Grundstückseigentümerin in Dasing muss sich wohl mit einer Halle unmittelbar in der Nachbarschaft abfinden.

Plus Eine Halle in unmittelbarer Nachbarschaft stört eine Dasingerin. Sie zieht vor das Verwaltungsgericht. Doch dort wird klar: Sie hat keinerlei Handhabe.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Ein Grundstück im Grünen, der Blick vom Dorfrand über weite Felder – für manche ist das ein Traum. Der kann aber schnell platzen, wenn plötzlich eine Halle in unmittelbarer Nähe gebaut wird. Unter Umständen hat man dagegen keine rechtliche Handhabe. So wie bei einem Fall in der Dasinger St.-Florian-Straße, der nun vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg landete.

Eine Anwohnerin hatte gegen eine im Februar 2022 erlassene Baugenehmigung geklagt, die die Errichtung einer Maschinenhalle für rechtens erklärt. Es ist die dritte größere Halle des landwirtschaftlichen Betriebs, der die Baugenehmigung beantragt hatte. Und dass dies eine Agrar-Firma ist, spielt in diesem Fall eine große Rolle. Um das nachvollziehen zu können, muss man tief ins deutsche Verwaltungsrecht einsteigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen