TSV Dasing verjüngt sein Führungsteam

Harald Spring und Rudolf Köhler sind nicht amtsmüde, bereiten aber den Generationswechsel vor. Was sich im Verein sonst noch alles tut.

Bei der Jahreshauptversammlung des Turn- und Sportverein Dasing bestätigten die Mitglieder die bewährte Vorstandschaft um Harald Spring und Rudolf Kohler. Das Gremium wählte zudem zwei weitere neue Vorstandsmitglieder. Zum einen konnte mit Michael Schaeffer ein erfahrener Vereinsfunktionär gewonnen werden, der den TSV innovativ in die Zukunft führen soll. Ferner sorgte die Wahl von Maximilian Kanzler zum Finanzchef für eine Verjüngung in der Vorstandschaft.

Harald Spring, der dem knapp 1000 Mitglieder zählenden Verein seit 13 Jahren vorsteht und Rudolf Kohler, der über vier Jahrzehnte im TSV-Präsidium das Ehrenamt ausübt, wollen damit jüngere Vereinsmitglieder in die vielschichtige Vereinsarbeit einführen. "Wir sind keineswegs amtsmüde, aber wir wollen einen möglichst reibungslosen Generationswechsel langsam einläuten."

Neu in der Vorstandschaft des TSV Dasing ist Maximilian Kanzler für die Finanzen zuständig. Foto: Reinhold Rummel

Spring betonte, dass man sich im Vorfeld der Jahreshauptversammlung mehrmals getroffen habe, um bei engagierten Mitstreitern schon mal das Interesse an einer Vorstandsmitarbeit abzuklopfen, um der Versammlung entsprechende Kandidaten vorzuschlagen.

Die weiteren Vorstandsmitglieder des TSV Dasing

So konnte mit Sylvia Römmelt ein weiteres Mitglied für die Mitgliederverwaltung gewonnen werden. In den Vereinsrat wählten die Mitglieder Martina Lenz, Jürgen Schmid, Josef Augustin, Benedikt Greppmair und Sepp Friedl. Als Revisoren wurden Margarethe Krause und Andre Rummel in ihrem Amt bestätigt.

Harald Spring führte in seinem Rechenschaftsbericht ferner aus, dass sich nach der Pandemie die Finanzen reduziert haben, aber man aufgrund der soliden Wirtschaft die Verluste auffangen konnte. Die beiden Revisoren Margaretha Krause und Andre Rummel bestätigten der Vereinsführung eine ordentliche Kassenführung. Erfreut zeigt sich Spring auch über den Zuwachs von 69 Mitgliedern im abgelaufenen Vereinsjahr

Wie der TSV Dasing aus der Corona-Pause kam

Nach der fast zweijährigen Pandemie standen die sportliche Aktivitäten wieder wieder im Mittelpunkt des TSV, darunter Leichtathletik-Meisterschaften und Abnahme des Sportabzeichen, Teilnahme an Turnwettkämpfen, Winterskikurse und Tourenschnuppertag, Fußballturniere und Pflichtspiele sowie die Teilnahme an der Ramadama-Aktion der Gemeinde. Aus den Abteilungen: